Alençon : les chercheurs planchent sur le management social

Une journée en présence du directeur de recherche à Paris Dauphine, du professeur des universités à Lyon, de chercheurs à l'université de Caen, de DRH de centres de soins, et de nombreux étudiants.

Pas facile d'être DRH dans des établissements de santé qui doivent être à l'équilibre financier, avec des normes de plus en plus contraignantes, et bien souvent, avec des "cadres", formés sur le tas et sans réelles compétences de gestion.

Ecoutez ci-dessous Sébastien Payre, maître de conférence à l'IUT d'Alençon et organisateur de cette journée.