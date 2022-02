Un monospace compact bien calibré

Premier monospace compact de Peugeot, la 5008 a beau s'appuyer sur une grande partie des bases techniques de la 3008, elle se révèle bien moins voyante, tout en affichant une silhouette agréable et dans l'air du temps. Allongée de 17 cm sur la 3008, la 5008 distille des cotes intérieures conformes à ce qu'on attend d'un monospace compact.



Bien équipée d’emblée

On retrouve la planche de bord lisse et volumineuse de la 3008, et tout l’agencement qui va avec. A l’avant comme à l’arrière, l’avantageuse largeur aux coudes participe au confort d’ensemble pour 5 occupants, la 5008 proposant aussi 7 places avec deux strapontins, moins spartiates qu’on pourrait le craindre (contre un supplément de 700 €). La modularité de l’aménagement intérieur est assurément l’un des points forts de ce nouveau monospace compact.

Bien équipée d’emblée, la 5008 s’enrichit sur trois niveaux de finition (Confort Pack, Premium et Premium Pack). Avec une version haut de gamme pourvue d’un immense toit panoramique en verre qui transforme l’ambiance à bord. Un “Pack video” (600 €) a aussi le mérite d’introduire le divertissement à bord, offrant aux places arrière - celles des enfants - la possibilité de projeter deux programmes vidéo différents sur les petits écrans, intégrés au dos des appuie-tête avant.

Proche de celui de la 3008, le châssis de la 5008 s’en démarque surtout par des amortisseurs positionnés horizontalement à l’arrière, alors que la palette des motorisations est identique. Sur la route, le conducteur bénéficie d’une position de conduite de berline, bien allongée et les mains sur un volant verticalisé grâce à une colonne de direction “brisée” par deux cardans. Avec l’avantage d’une vision un peu rehaussée sur les événements, selon la loi du genre. Et à vrai dire, on n’a pas du tout le sentiment de mener un véhicule à vocation purement familiale mais une 3008 !

Même ambiance de bord à deux ou trois détails près, et même capacité à enrouler les virages avec agilité et sans roulis. Si le 1.6 THP essence tire bien son épingle du jeu dès qu’on manipule le levier de vitesses à l’ergonomie soignée, le nouveau 2.0 HDi apparaît plus attractif par son couple plus généreux et plus constant. Ce propulseur se montre discret à l’usage, ne dévoilant son appartenance diesel qu’au ralenti.

Moderne dans son approche, la 5008 délivre aussi un bon confort d’amortissement, plus tangible aux vitesses conséquentes qu’aux basses allures.



REPERES

Concurrence et stratégie : PSA Peugeot Citroën a longtemps cultivé un partage des rôles afin d’éviter la concurrence intermarques. Face à la Xsara Picasso et à la C4 Picasso, il n’avait à opposer qu’un break un peu luxueux, la 307 SW, puis la 308 SW. Changement de stratégie avec la 5008, élaborée sur les bases de la 3008, mais aussi de la C4 Picasso qui partage 60 % des pièces techniques non visibles avec la 5008.



Fiche technique : Performances (données constructeur, 1.6 THP 156 ch/HDi 110 ch) : V Max 195/183 km/h. 0-100 km/h : 9”6/12”3 Conso moy. norm : 9,8-5,7-7,1/6,5-4,5-5,3 l./100. CO2 : 167/140 g/km. - Prix : 3 versions essence de 21 850 € à 27 950 €. 11 versions diesel de 24 400 € à 30 800 €. Option 7 places : 700 €.



Verdict : 16,5/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***





