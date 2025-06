Normandie. L'Assemblée nationale supprime les ZFE : Rouen, Le Havre et Caen sont concernés

Elles ont été mises en place en 2019. Les zones à faibles émissions (ZFE), qui limitent la circulation des véhicules les plus polluants, ont été supprimées fin mai par l'Assemblée nationale. Mardi 17 juin, malgré l'opposition des députés macronistes Ensemble pour la République, la loi confirmant cette suppression a été adoptée. En Normandie, Rouen, Le Havre et Caen sont donc concernés.

• A lire aussi. ZFE à Caen. Six mois d'existence et déjà sur la sellette

Un projet de loi qui doit encore passer par la commission mixte paritaire

Les députés ont voté mercredi 28 mai la suppression des ZFE, ces zones qui limitent la circulation des véhicules les plus polluants. Ces ZFE visaient à améliorer la qualité de l'air dans les métropoles comme celles de Rouen, Le Havre et Caen, en interdisant l'accès aux véhicules les plus anciens et les plus polluants, identifiés par leur vignette Crit'Air (1 à 5).

Le projet de loi doit désormais passer par la commission mixte paritaire et le Conseil constitutionnel, si ce dernier était saisi : les victoires acquises devront être confirmées par ces deux instances.