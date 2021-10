Le maire de Déville dénonce "l'opacité" du PS en Seine-Maritime

Connu pour être l'un des rares élus socialistes non-fabiusiens de l'agglomération rouennaise, Dominique Gambier a perdu son siège au sein du bureau fédéral du PS76, récemment renouvelé. Le résultat, selon lui, "d’une procédure particulièrement opaque et sans assemblée de délégués de motion". Le maire de Déville rappelle par ailleurs avoir "signé la Motion 1 (Harlem Désir/Guillaume Bachelay), sensible à la démarche de rassemblement voulue par Jean Marc Ayrault, Martine Aubry, Ségolène Royal et bien d’autres".

L'élu ne mâche pas ses mots : "En Seine Maritime, le rassemblement c'est d'abord l'appartenance à un clan, l'inféodation à un homme. Il est vrai, j'étais un des rares élus à ne pas avoir fait le choix de Martine Aubry au dernier congrès. Mais Il est pour le moins surprenant d'éliminer le seul Maire de Seine Maritime qui ait soutenu François Hollande pendant les primaires !"

