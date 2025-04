Cotentin. "Rebond'ir" : et si le sport favorisait la réinsertion professionnelle ?

La Maison sport santé (MSS) de Cherbourg a proposé aux bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) un programme de trois mois d'activité physique, de janvier à avril. "En perdant un emploi, les gens ont toujours tendance à se replier sur eux-mêmes et c'est ce qu'on cherche à éviter. Le but pour nous derrière cette proposition c'était de les faire sortir, rencontrer du monde et reprendre confiance en eux", explique Elisa Hellot-Pouget directrice du groupement d'intérêt public Tandem.

Reprendre le sport : un cercle vertueux

Durant ce début d'année, 14 volontaires pour 15 places proposées par les organismes se sont retrouvés deux fois par semaine pour des sorties en plein air le long du boulevard de la Saline, ou des activités en intérieur comme de la natation à Valognes ou du renforcement musculaire à la MSS. "Nous avions un coach qui nous aiguillait selon nos capacités, c'était entièrement adapté aux personnes qui se remettaient d'une blessure ou à ceux pour qui le sport n'était pas une habitude", détaille Alice, une volontaire. Au bout de trois mois, son bilan est plus que positif. "En se remettant au sport, c'est le physique, mais aussi le mental, qui va mieux, on a fait de nouvelles rencontres et sans le vouloir on fait plus attention à ce qu'on mange et toutes nos habitudes de vie s'améliorent."

Un nouveau programme Rebond'ir pourrait voir le jour dans les prochaines semaines dans le sud-Manche.