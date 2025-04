Hérouville-Saint-Clair. Des Planches et des Vaches : le rendez-vous des amateurs de BD

Ce week-end, Hérouville-Saint-Clair accueille les plus grands auteurs de bande dessinée lors de la 22e édition de son festival Des Planches et des Vaches. L'événement se tient sur deux jours à la Fonderie, le samedi de 10h30 à 18h30, et le dimanche jusqu'à 18h.

Rencontres et dédicaces

"Il y aura 39 invités dont les styles sont très variés : de la BD adulte, ado, jeunesse et même du comic et du manga. Le public devrait trouver son bonheur", espère Eric Le Pape, directeur du festival. C'est l'occasion d'enrichir sa collection ou d'en débuter une, mais aussi de rencontrer ses bédéistes préférés, comme Stéphane Brangier, Fabrice Meddour, Kokor ou JB Djian, et d'obtenir des autographes. "C'est une dédicace par auteur, par jour et par personne", rappelle Eric Le Pape, "afin que tous les visiteurs puissent rencontrer et discuter avec les auteurs."

Parmi les temps forts, il y a d'abord la remise des prix, le samedi à 18h30 : la bulle de paille, le veau de lait mais aussi le veau d'or qui "désigne l'artiste qui sera le président de l'édition suivante". Cyrille Ternon est le vainqueur de la précédente édition. Le directeur de l'événement poursuit : "Le festival se veut convivial et festif, ouvert à toutes et tous, que l'on soit amateur de BD ou non. C'est pourquoi il y a de nombreuses animations." Parmi elles, deux contes dessinés par l'Acc@bd, samedi à 15h30 et dimanche à 11h30, mais aussi des rencontres et des performances graphiques.

Il y aura également "un jeu pour les plus jeunes afin de gagner des BD : cette année, Scroutch le chien a perdu ses balles et il faudra les retrouver dans l'espace du festival", explique Eric Le Pape. Et ce n'est pas le seul moyen de gagner des cadeaux.

Repartez avec des surprises !

Des Goldens Tickets seront éparpillés dans l'espace du festival sous la forme de QR codes. "A gagner : trois dessins originaux par jour", salive Eric Le Pape. Des tombolas sont aussi organisées, notamment le dimanche "en partenariat avec la librairie BDr'Art avec une figurine de Lucky Luke à gagner".

Pratique. Tarif : 2 euros par jour, gratuit pour les moins de 10 ans. Parking gratuit sur place.