Millénaire. A quoi ressemblait Caen en 1025 ?

C'est en 1025 que l'on détermine l'année de "création" de la ville de Caen, même s'il s'agissait plutôt d'un domaine puisqu'il y a mille ans le territoire était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Christophe Maneuvrier, enseignant-chercheur en histoire médiévale à l'université de Caen Normandie et directeur de la maison de la recherche en sciences humaines, nous renseigne. Il est très impliqué dans les festivités du Millénaire.

Tout d'abord, même s'il est difficile de tout situer à Caen, les écrits mentionnent que la "ville" était déjà des deux côtés de l'Orne. A cela, il faut ajouter "des églises, et il y en a plusieurs. Il y a aussi des vignes, c'est surprenant mais on devine une activité agricole puisqu'il y a aussi des prés. On trouve aussi des moulins, qui sont le signe d'un bâti et quelque chose d'assez important", raconte Christophe Maneuvrier. Il constate donc que "Caen est déjà une sorte d'agglomération pour cette époque".

Plusieurs activités recensées

La vie à cette époque est rythmée par "le port et un marché, puisqu'il y a un tonlieu, c'est-à-dire des droits prélevés sur les marchandises qui sont vendues." Il n'y a donc pas qu'une simple activité rurale, il y a du commerce, et ce n'est pas tout : "Il est possible aussi d'avoir de l'artisanat et de la transformation, comme le blé en farine qui justifie la présence de moulins." En plus de ces activités, Caen a aussi la particularité d'être traversée par une route. "Celle-ci rejoint déjà Bayeux à Lisieux, qui sont les deux villes épiscopales de la région", complète Christophe Maneuvrier. Ce qui est toujours le cas, puisque l'on parle encore du diocèse de Bayeux-Lisieux.

La ville a bien évolué avec le temps, même s'il reste des vestiges comme l'église Saint-Etienne-le-Vieux près de l'Abbaye-aux-Hommes.