Manche. La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes en visite à Périers

Lundi 3 mars, la commune de Périers accueillera Aurore Bergé, la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations pour la semaine dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle sera accompagnée de Stéphane Travert, député de la Manche. La journée de visite ministérielle sera spécialement consacrée à la valorisation de l'entrepreneuriat et à l'émancipation économique des femmes.

Lutte contre les stéréotypes, promotion des rôles modèles inspirants, favorisation de la mixité : "La ministre souhaite rappeler l'importance de l'entrepreneuriat des femmes et réaffirmer l'engagement de l'Etat dans l'accompagnement des créatrices d'entreprise", exprime le ministère dans un communiqué.

Une table ronde

Au programme pour cette journée de visite, on trouve notamment une table ronde avec des femmes entrepreneuses et des responsables d'associations. La ministre visitera ensuite l'Association de formation d'entraide et de réentraînement à l'emploi (AFERE), qui accompagne principalement des femmes salariées en situation de réinsertion professionnelle à travers des boutiques solidaires et un atelier de couture.