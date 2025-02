Après n'avoir plus donné de signe de vie depuis dimanche 23 et lundi 24 février, deux femmes qui se connaissent ont été "localisées et en vie", a confirmé la police nationale de Caen ce jeudi 27 février. Dans un communiqué, le procureur Joel Garrigues a précisé qu'elles étaient parties ensemble en direction du sud de la France : "Vues ensemble durant leur trajet sur des enregistrements de vidéosurveillance dont il ressort qu'elles semblent se déplacer de leur plein gré sans être en danger."

Il ajoute que les deux femmes sont "fortement invitées à prendre immédiatement contact avec le commissariat de police de Caen", qui enquête sur leur disparition, et "à prendre également contact avec leurs familles".