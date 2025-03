Elbeuf. Spring : quand le cirque se réinvente entre tradition et modernité

Festival des nouvelles formes de cirque, Spring a pour but de promouvoir le cirque contemporain dans toute sa diversité. Le festival se déploie sur toute la région Normandie, dont 29 communes de la Métropole de Rouen. Pour 2025, "la thématique choisie est 'Faire corps avec le monde', explique Hélène Debrix, directrice du pôle cirque. Ce festival s'inscrit dans le réel, dans la vérité d'un monde en plein bouleversement". 11 créations sont à découvrir : "Des spectacles inédits soutenus par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie. Le festival offre l'opportunité pour le public normand de découvrir des spectacles d'artistes distingués, comme de compagnies émergentes locales car les événements sont normalement disséminés sur l'ensemble du territoire." Spring marie tradition et modernité, "car les équipements et techniques du cirque sont là, mais revisités et enrichis des autres arts : danse, arts visuels, musique, arts plastiques…"

Pratique. Du 5 mars au 16 avril. Informations sur festival-spring.eu.