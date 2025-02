Festival. Geekorama 7 : la pop culture américaine envahit Bayeux !

Fans de comics, de jeux et de culture geek, préparez-vous ! Geekorama revient pour une 7e édition samedi 1er et dimanche 2 mars 2025 à Bayeux. Après avoir exploré les univers du Japon et de la fantasy, cette année, c'est la pop culture américaine qui est à l'honneur. De Star Wars à Batman en passant par Disney et les comics indépendants, il y en aura pour tous les goûts !

Un programme riche et des invités de prestige

Geekorama, c'est avant tout un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pop culture. Et pour cette nouvelle édition, l'événement frappe fort avec des invités de renom. Parmi eux, l'illustratrice Stéphanie Hans, une véritable star du comics, qui a travaillé pour Marvel, DC Comics ou encore Image Comics. Vous pourrez la rencontrer et admirer son travail lors d'une exposition en amont du festival.

Nicolas Blin fait le point sur le programme de ce festival :

Geekorama 7 à Bayeux Impossible de lire le son.

De nombreuses animations seront proposées aux visiteurs avec du gaming, des jeux de rôle et un escape game dans lequel vous plongerez dans l'univers de Batman. Il y aura également un concert live de Demian Bloom, guitariste de talent, qui vous embarquera dans un voyage musical à travers l'histoire du jeu vidéo.

Le festival se tiendra à la Comète à Bayeux. Rendez-vous les 1er et 2 mars 2025 pour un week-end 100% geek !