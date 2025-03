Jeu. Gagnez 2 places pour assister au concert de Rootsriders au Zénith de Rouen le 12 mars 2025

Rootsriders : L’hommage vibrant à Bob Marley en tournée en France en 2025

Le groupe Rootsriders, originaire des Pays-Bas et des Caraïbes, s’est formé à Amsterdam pour commémorer les 25 ans de la disparition de Bob Marley. Avec les années, ils sont devenus une référence incontournable de la scène live, se produisant aux quatre coins du monde, des Caraïbes à Istanbul, en passant par New York et Johannesburg.

Parmi ses membres, Mitchell Brunings, ancienne star de The Voice, a marqué les esprits avec son interprétation virale de Redemption Song. Grâce à leur talent, les Rootsriders ont été désignés par la BBC comme le meilleur groupe hommage à Bob Marley.

Après avoir enflammé l’Olympia à deux reprises, le groupe revient en 2025 pour une tournée en France, célébrant plus de 40 ans d’héritage du roi du reggae. Un hommage qui résonne d’autant plus avec la sortie du biopic "Bob Marley: One Love" en février 2024, prouvant que son message d’amour et d’unité est plus vivant que jamais.

