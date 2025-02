Jeu. Gagnez deux places pour assister au spectacle de Queen Extravaganza à Caen

Queen Extravaganza fête les 50 ans de Bohemian Rhapsody en 2025 !

Le tribute band officiel de Queen, produit par Roger Taylor et Brian May, revient en France pour célébrer le demi-siècle du légendaire Bohemian Rhapsody. Reconnu mondialement, Queen Extravaganza offre un show spectaculaire, salué aux États-Unis, en Europe et bien au-delà.

Electric Pyramid en première partie

Avant le spectacle, découvrez Electric Pyramid, groupe cosmopolite à l’énergie brute. Leur nouvel album "Lion", produit par John Cornfield (Muse, Oasis) et masterisé à New York, marque une évolution audacieuse dans leur univers rock.

Signé chez Vivienne Music Label, le groupe s’apprête à enflammer la scène en première partie de Queen Extravaganza, devant plus de 30 000 spectateurs entre mars et avril 2025. Une tournée à ne pas manquer !

📍 Zenith de Caen

🗓️ Mercredi 5 Mars 2025 à 20h

Remportez deux places

Pour tenter votre chance, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 26 février à midi. Vous serez contacté avec vos coordonnées transmises si vous êtes tirés au sort.