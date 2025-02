Caen. "Notre maison lui a sauvé la vie" : Philippe Val nous raconte sa vie dédiée à la direction d'un foyer

Lundi 3 février, Philippe Val, directeur général de l'association Œuvre Notre-Dame (OND) de Caen, recevait l'insigne de chevalier de l'ordre national du Mérite des mains du préfet du Calvados. Cette distinction vient couronner des années d'engagement au service des enfants en foyer. L'occasion de revenir sur son parcours, sa vision de la protection de l'enfance et les défis de demain. Entretien avec un homme qui croit en la force des liens et des petits bonheurs du quotidien.

Philippe Val reçoit sa médaille de chevalier de l'ordre national du mérite des mains du préfet du Calvados, Stéphane Bredin. - OND

"L'Œuvre Notre-Dame, une histoire de transmission"

L'association Œuvre Notre-Dame de Caen existe depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette aventure humaine et sociale ?

Philippe Val : "Mon engagement s'est imposé naturellement, parce que je crois profondément que chaque enfant, quelles que soient ses origines, doit avoir une chance de construire son avenir. Nous avons hérité d'un savoir-faire, mais aussi d'une philosophie : offrir un cadre stable, sécurisant, et faire en sorte que ces jeunes puissent se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, notre mission a évolué, mais le cœur du projet reste le même : accueillir, protéger et accompagner vers l'autonomie."

"Le bonheur, ce sont les anciens qui reviennent"

Diriger une maison pour jeunes, ce n'est pas juste un métier, c'est une mission. Quel a été votre plus beau moment dans cette fonction ?

Philippe Val : "Je vais citer Bénabar : "Le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots mais en petite monnaie." Mon plus beau moment ? Il n'y en a pas qu'un seul. Ce sont ces instants où d'anciens jeunes reviennent nous voir, parfois des décennies plus tard. Certains passent nous annoncer qu'ils ont trouvé un emploi, d'autres viennent nous présenter leur premier enfant. Et puis, il y a ces vieilles dames qui reviennent après 70 ans revoir les lieux qui les ont vues grandir.

Ces retours, ce sont des petits bonheurs accumulés au fil du temps, la preuve que ce que nous faisons ici a du sens."

"Certains enfants doivent se battre pour survivre"

Vous avez sûrement croisé des parcours de vie bouleversants. Y a-t-il une histoire qui vous a particulièrement marqué ?

Philippe Val : "Il y en a beaucoup, mais je pense à un jeune de mon âge qui a grandi dans notre Maison de Troarn. Son frère était mort sous les coups de ses parents et lui-même avait été gravement blessé. Malgré ce passé tragique, il s'est battu pour avancer. Il a fait carrière chez les pompiers, et aujourd'hui, il est très engagé auprès des jeunes de l'OND. Il répète souvent que notre maison lui a sauvé la vie. C'est un magnifique exemple de résilience, et un rappel que chaque enfant peut trouver sa voie si on lui donne les bons repères."

Les jeunes que vous accompagnez ont parfois vécu des choses très dures. Comment leur redonne-t-on confiance en l'avenir ?

"Etre éducateur, c'est être un repère. Ou mieux encore, un amer. C'est un terme marin qui désigne un point fixe, un guide infaillible. Pour ces enfants, nous devons être ces repères stables. Cela passe par le quotidien : faire un gâteau, jouer au foot, discuter de tout et de rien. C'est dans ces moments que la confiance naît."

"Une médaille pour toute une communauté"

Qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir ce prix ?

Philippe Val : "Je le vois comme une reconnaissance collective. Cette distinction, c'est celle des fondatrices de l'association, des administrateurs qui la font vivre depuis des générations, et surtout des professionnels qui se relaient jour et nuit pour accompagner les enfants. Comme l'a dit le préfet du Calvados, cette médaille est aussi une invitation à continuer l'engagement."

"Le grand défi : l'égalité des chances"

Quels sont aujourd'hui les plus grands défis pour la protection de l'enfance ?

Philippe Val : "La véritable urgence, c'est de réduire les inégalités entre les enfants placés et les autres. Un enfant passé par l'Aide sociale à l'enfance a une espérance de vie réduite de 20 ans en moyenne. Il a moins de chances de réussir à l'école, plus de risques de finir à la rue. Mais il ne faut pas voir que le côté sombre. Il y a aussi des parcours de réussite. Beaucoup de jeunes parviennent à sortir de la spirale des difficultés sociales, et c'est cela qu'il faut mettre en avant."

Si vous deviez emmener quelqu'un qui ne connaît pas votre association dans l'un de vos établissements, que lui montreriez-vous en premier ?

"Je l'emmènerai visiter le parc de la Maison de Troarn. Nous y avons planté 150 arbres fruitiers pour que les enfants découvrent un grand plaisir devenu trop rare, celui de cueillir un fruit en passant et de le croquer à pleines dents. Les fruits sont pour eux en libre accès. Nous avons aussi des animaux en liberté, des lapins, des poules, des paons, des canards. Cela offre une vision très rassurante aux enfants, on se croirait dans le jardin des Télétubbies !"

Selon Philippe Val, ce parc est un véritable "jardin des Télétubbies !" - OND

"Si j'avais une baguette magique…"

Et si demain, on vous donnait carte blanche pour améliorer le système de protection de l'enfance, quelle serait votre première mesure ?

Philippe Val : "Je changerais immédiatement le cadre légal. Aujourd'hui, les éducateurs se relaient en horaires morcelés. Ceux qui couchent les enfants ne sont pas là pour les réveiller, ceux qui étaient là le matin ne sont plus là le soir. Comment créer du lien dans ces conditions ?

J'ai connu une époque où l'on partageait une vraie tranche de vie avec les enfants. On venait avec nos chaussons, notre brosse à dents, nos baskets pour jouer au foot et notre ciré pour aller à la mer. Aujourd'hui, tout est pensé pour les adultes, plus pour les enfants. Si je pouvais, je redonnerais aux foyers cette stabilité dont les jeunes ont tant besoin."

Les animaux du parc de la Maison de Troarn "offrent une vision très rassurante aux enfants". - OND

Un petit peu d'histoire…

L'association Œuvre Notre-Dame de Caen a été fondée en 1846 sous le nom d'Ouvroir Notre-Dame par Mademoiselle Adèle de Valroger et quelques amies. Pendant près de deux siècles, elle accompagne des jeunes filles orphelines ou délaissées, leur offrant un toit, une formation et un avenir. Elle accueille depuis un public mixte. En 1961, la Maison familiale de Troarn devient un Centre d'Aide sociale à l'enfance. "Aujourd'hui encore, nous poursuivons cette mission avec la même conviction : celle de donner à ces enfants les clés pour se construire un futur digne."