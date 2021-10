Porte-Conteneurs : le projet débarque à Blainville

Mais ni le Conseil régional, ni la chambre de commerce et d’industrie, membres de Ports normands associés, n’entendaient abandonner l’idée d’une navette de porte-conteneurs entre le Havre et Caen. Un an après, ils sont repartis à l’offensive en désirant cette fois-ci installer le fameux terminal à Blainville sur Orne. C’est un nouveau projet "par défaut", pour Michel Collin, président de la CCI, ou "moins ambitieux" pour Laurent Beauvais, président de la Région. "Mais l’important, c’est d’amorcer le trafic".

Navettes Caen-Le Havre

Les futures installations ne pourront en effet traiter que 10.000 à 15.000 conteneurs par an, au lieu des 25.000 escomptés. D’ici au mois de mars prochain, et pour 3 millions d’euros, les quais de Blainville seront réaménagés après une réorganisation du site. Deux ou trois navettes pourront alors être effectuées chaque semaine, 12 emplois directs et 30 à 40 indirects seront créés, notamment dans le reconditionnement des marchandises.