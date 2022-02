Cette journée, ouverte à tous, accueillera plusieurs conférenciers de renommée nationale, auteurs d'articles et d'ouvrages sur l'autisme. Le nombre de personnes souffrant de ce handicap est évalué à plus de 4 000 en Basse Normandie. Renseignements et inscriptions : tél. 02 31 06 58 20.



