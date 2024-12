Télévision. "Mask Singer" de retour sur la première chaîne française pour un épisode spécial Noël !

C'est une soirée inédite qui est en préparation. TF1 vient d'annoncer qu'un épisode spécial Noël de "Mask Singer" sera diffusé vendredi 20 décembre à 21h10. Lors de cette soirée, dix célébrités tenteront de déjouer les enquêteurs, dans un format festif.

Animée par Camille Combal, l'émission phare du groupe revient plus tôt que prévu, avec quelques changements à prévoir. Du côté des enquêteurs, si Kev Adams, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou seront de retour pour l'occasion. Inès Reg cède sa place à la chanteuse Anggun, fidèle de l'émission. On ignore évidemment les identités des célébrités masquées mais TF1 a confirmé que sur les dix costumes, neuf seront portés par des anciens participants marquants de "Mask Singer", tandis qu'un seul cachera un nouveau candidat.

Une tournée prévue

Ce n'est pas tout, autre bonne nouvelle pour le programme phare de TF1 afin de prolonger le plaisir ! Pour la toute première fois, "Mask Singer" va partir en tournée. Au programme, 22 représentations avec des costumes emblématiques, des performances vocales impressionnantes, et des célébrités à démasquer. Lors de chaque représentation, le public aura l'occasion de redécouvrir 10 personnages emblématiques issus des différentes saisons de l'émission et deux célébrités se dévoileront sur scène ! La tournée commencera le 6 septembre 2025 à Marseille, avant de faire étape dans des villes comme Lille, Lyon, Nantes, Liège, Amnéville, Strasbourg, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. A Paris, deux dates sont prévues : les 17 et 18 octobre 2025 aux Folies Bergère. La billetterie est ouverte.