Fête des Lumières. La ville de Genêts s'illumine ce week-end

Dimanche 1er décembre, le charmant village de Genêts, situé dans le département de La Manche, s'illuminera à l'occasion de la Fête des Lumières, un événement convivial et festif qui promet de rassembler petits et grands. Organisée par l'association Le Hérifon, cette célébration s'inscrit dans une belle tradition d'animations communautaires portées par l'organisation, reconnue pour ses initiatives visant à renforcer les liens entre les habitants.

L'association Le Hérifon, véritable moteur de la vie sociale à Genêts, est habituée à organiser des événements qui mettent à l'honneur la culture, la nature et la convivialité. En proposant des sorties et des activités variées, elle contribue à développer et à renforcer les relations entre les personnes en utilisant le levier culturel, comme des ateliers de chant ou encore des ateliers d'improvisation théâtrale. Vous pourrez, si vous le souhaitez, soutenir l'association avec une adhésion qui est de 5 euros à l'année.

La fête débutera à 17h dans l'église Notre-Dame avec le conte musical Le Drolle, coécrit par Claire, Manuèla et Thomas Göller. Ce récit est conçu pour captiver les petits et les grands. Le point d'orgue de cette fête se déroulera sous le porche de l'église. A 17h45, le groupe vocal du Hérifon se produira et interprétera des chants de Noël. Avec leur magie intemporelle, ils inviteront les participants à se plonger dans l'esprit chaleureux des fêtes de fin d'année. La soirée se poursuivra par une déambulation jusqu'au port illuminé, où un vin chaud, offert par le boulanger Alain Houel, sera servi pour réchauffer les participants dans une ambiance festive.

Manuèla Göller, secrétaire et trésorière de l'association Le Hérifon, nous présente le programme de cet événement :

