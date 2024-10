Sorties. La Foire à l'andouille de Vire c'est ce week-end ! Gourmandise et ambiance festive au programme

Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre, la ville de Vire accueillera sa célèbre Foire à l'andouille, cet événement annuel est un véritable emblème de la gastronomie normande. Pour sa 33e édition, le week-end promet d'être festif et d'attirer de nombreux visiteurs, gourmands et désireux de découvrir et de savourer les produits du terroir.

Durant ces trois jours, de nombreux stands de dégustation seront présents à l'hippodrome Robert Auvray. L'andouille de Vire sera à l'honneur. Elle sera accompagnée de divers produits régionaux comme les fromages normands et les cidres artisanaux.

Des animations musicales sont au programme avec une soirée paella samedi 2 novembre à 19h30, ainsi que des activités pour les petits et pour les grands. Vous retrouverez des jeux avec des lots à gagner et des tours de poney les samedi et dimanche après-midi, sans oublier la tombola de l'association de la foire.

Vous pourrez vous restaurer sur place avec plusieurs food-trucks qui vous accueilleront à l'extérieur et le chef René Daniel, du Cabaret Saint-Michel, qui se situera au premier étage de l'hippodrome, sur la mezzanine. Il proposera des menus à 32€ qui comprennent l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert et le café.

Laurence Audoli, présidente de l'association de la foire à l'andouille, et Maryse Duvaux, membre de l'association, nous parlent du programme de ce week-end.

Pratique. 4€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.