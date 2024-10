Saint-Lô. Rebirth, ex-Easybike, va investir 5 millions d'euros dans son usine

Le Groupe Rebirth, ex-Easybike, spécialisé dans la production de vélos électriques avec les marques Solex, Matra ou Cycle Lejeune, et qui possède son usine d'assemblage à Saint-Lô, va s'agrandir. Il a annoncé, jeudi 26 septembre, avoir signé un accord pour reprendre Cycleurope France. Ce deuxième groupe produit des vélos sous les marques Gitane et Peugeot Cycle dans son usine à Romilly-sur-Seine dans l'Aude. Il possède aussi la chaîne de magasins Vélo et Oxygen. Bonne nouvelle, 100% des emplois seront conservés.

Et pour Saint-Lô ?

"A Saint-Lô, on va travailler la partie haut de gamme", assure Grégory Trébaol, le PDG du groupe Rebirth. La filière vélo souhaite fabriquer 3 millions de vélos en France en 2030, et Rebirth veut en produire 12%, soit 360 000 vélos. "En 2025, il est prévu une phase de réinvestissement sur Saint-Lô, qui est assez importante. L'investissement numéro 1 est celui sur le pôle carbone", détaille-t-il. Les lignes d'assemblage vont être changées pour être modernisées. Le bâtiment va être rénové pour être le plus possible autonome en énergie. La logistique ne sera pas oubliée, et améliorée, pour fluidifier la production. Cela représente un montant de presque 5 millions d'euros. Ces investissements vont s'accompagner ensuite de recrutements, pour accompagner le renforcement de la production.

Une spécialisation des sites

"Ce qu'on fera à Saint-Lô ne sera pas fait à Romilly", explique Grégory Trébaol. Il poursuit : "L'idée est d'avoir un groupe qui soit orienté sur différentes activités. Sur Saint-Lô, on va aujourd'hui avoir une démarche d'investissement sur ce qu'on appelle le pôle carbone pour fabriquer des cadres carbone sur place. Il ne sera qu'à Saint-Lô. Ce qu'on aura à Romilly, c'est notamment une cabine de peinture assez performante, qui pourra aussi peindre les cadres qui seront assemblés à Saint-Lô." Ces deux sites permettront ainsi de diversifier les activités.