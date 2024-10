Insolite. Vivre sur l'eau, en plein centre-ville : les marins du port de Caen

En juillet dernier, Morgan Marie, employé au CHU de Caen, a fait un choix de vie hors du commun : vivre à plein temps sur son bateau, amarré au port de Caen. Passionné de voile, il partage cette expérience unique avec son fils Jonas, dont il a la garde une semaine sur deux. "Il suffit de prévoir un peu plus de vêtements chauds pour l'hiver, autrement, c'est la même vie qu'en ville. Sauf qu'avec une journée ensoleillée comme celle-ci, on se pose sur le pont du bateau, c'est comme des vacances après le travail", confie-t-il. Avec des douches et des sanitaires communs, et la vaisselle qui se fait à quai, les résidents doivent s'accommoder d'un style de vie simple. Jean-Michel Grand, habitant du port depuis 15 ans, raconte : "Vivre sur un bateau, c'est le même quotidien que dans un appartement, sauf qu'il faut toujours se préoccuper de maintenir les équipements en état pour que ça ne devienne pas une galère." Bien que parfois minimaliste, vivre sur un bateau offre, selon Morgan Marie, une grande liberté. Son véritable plaisir, à lui, c'est de prendre le grand air dès que possible : "Je ne compte pas rester à quai, ce n'est pas le but. J'aimerais naviguer autant que possible et transmettre ma passion à mon fils. S'il peut apprendre à ressentir les éléments qui nous entourent, c'est parfait." Jonas a 8 ans et demi et partage cet avis : "Ce qui me plaît, c'est d'être sur l'eau. Et de naviguer, même si pour le moment je ne l'ai fait qu'une fois." Quant à Jean-Michel Grand, s'il devait quitter le port de Caen, ce ne serait pas tant pour répondre à l'appel du large que pour s'installer dans une autre région. Selon lui, "l'intérêt du bateau, c'est le port, pour découvrir de nouveaux endroits et explorer de nouvelles régions".

Une aventure humaine et maritime

La vie au port s'organise comme une vie de quartier. Même si cela ne fait que quelques mois que Morgan est arrivé, il s'en réjouit : "C'est une petite communauté ici. On crée des liens facilement. Dans un immeuble, les murs séparent les gens. Sur le port, on retrouve l'esprit de la mer, où l'entraide est naturelle." Cet esprit, Jackie Gabette le retrouve aussi quand il vient s'occuper de son bateau. Bien qu'il ne vive pas à bord à l'année, il partage ce lien avec les résidents : "On devient amis très vite avec tous ceux qui aiment la mer et les bateaux." Le port de Caen peut abriter jusqu'à 18 résidents permanents. Pour le moment, il en accueille une quinzaine. Christophe Martin, agent portuaire à la chambre de commerce, est responsable de l'attribution des emplacements des navires : "On les installe en laissant une marge de manœuvre pour les bateaux entre deux pontons." Une responsabilité de taille alors que le dragage, le nettoyage du fond du port, approche. "Il y a un point d'accueil à Ouistreham, mais la plupart des résidents souhaitent rester à Caen", explique-t-il. C'est le cas de Morgan : "Le but, c'est que je reste sur Caen, car l'école de mon fils n'est pas loin, tout comme mon lieu de travail. A eux de trouver des solutions intelligentes." Jean-Michel, de son côté, se montre serein : "Normalement, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment cela va se passer." Si une certaine incertitude plane, elle ne semble pas inquiéter outre mesure les résidents du port pour le moment. Ainsi, au-delà des contraintes techniques et des ajustements nécessaires, la vie au port de Caen s'apparente à une aventure humaine et maritime, entre passion pour la navigation et esprit de communauté.