[Photos] Le Grand-Quevilly. France Premiers Secours 276 inaugure ses nouveaux locaux

L'association née à Caudebec-Lès-Elbeuf en 2016 vient d'inaugurer de nouveaux locaux au Grand-Quevilly, au sein de l'ancienne école de filles Marie Curie face au besoin d'extension de ses matériels. France Premier Secours 276 a donc désormais deux sites en Seine-Maritime, et espère s'étendre à terme dans le département de l'Eure. L'association a installé son nouveau QG dans une ancienne salle de classe de l'école, tandis qu'elle stocke son matériel dans des containers et des Algeco situés dans la cour extérieure. "On est une association agréée de sécurité civile", déclare Marvin Lhonoré, secrétaire de l'association.

L'association s'est installée dans une salle de classe de l'ancienne école de filles Marie Curie aux côtés d'autres associations. France Premiers Secours 76 a gardé ses locaux historiques à Caudebec-lès-Elbeuf.

Bandage, sérum phy, poche de froid, brancard etc. L'association possède plusieurs containers et Algeco remplis de matériel médical pour ses différentes missions de secours.

Le soutien à la population

Elle fonctionne selon plusieurs agréments délivrés par la préfecture ; d'abord, les opérations de secours et de sauvetage. "Cela va être par exemple pour la mise en place de plans ORSEC dans le cadre de graves catastrophes." L'association agit également pour la sauvegarde des populations sinistrées. Mais le plus gros de son action réside dans la mise en place de poste de secours lors d'événements festifs, culturels ou sportifs. "Notre objectif, c'est que les sapeurs-pompiers se déplacent le moins possible", poursuit Marvin Lhonoré. France Premiers Secours a ainsi pris en charge 500 victimes l'an dernier, "cela veut dire que potentiellement, c'est 500 fois où les pompiers se seraient déplacés".

L'association compte actuellement 80 bénévoles. Elle peut être amenée à couvrir de larges rassemblements via le dispositif prévisionnel de secours de grande envergure, c'est-à-dire jusqu'à 36 postes de secours.

Relativement autonome, France Premier Secours 276 s'est installé un atelier de "petit bricolage" dans un de ses containers, lui permettant notamment de faire de légères réparations sur ses véhicules.