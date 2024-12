Maromme. Bernard Mabille livre son regard sur l'actu dans "Loin des cons"

Dans son seul-en-scène créé en 2021, Bernard Mabille nous livre avec un humour bon enfant son point de vue sur l'actu. "Le spectacle est sans cesse réécrit, explique l'humoriste, il est pensé comme une revue de presse dans laquelle je pointe tout ce qui m'agace : le nouveau gouvernement et les JO seront au menu, mais je parle aussi de bien d'autres sujets de société ! Pour faire de l'humour il faut toujours rester aux aguets et se placer en observateur." Après 45 ans d'humour, figure incontournable des Grosses têtes, Bernard Mabille pratique l'humour libre : "Je reste admiratif de la liberté de parole de Desproges, Bedos, Coluche et Le luron, et je me revendique comme un héritier de la 1re version de Hara-Kiri. Avec les Grosses têtes, avec qui je collabore depuis 25 ans, j'ai pu vraiment entrer dans les foyers. Aujourd'hui, quand les gens viennent me voir en spectacle, ils ont l'impression de retrouver un bon copain !"

Pratique. Jeudi 26 septembre à 20h30. Espace Beaumarchais à Maromme. 10 à 30€. espacebeaumarchais.com.