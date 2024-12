Sortie. Trois spots pour lire un livre en extérieur

Descendez l'Orne et retrouvez le calme au bord de l'eau. L'occasion de s'installer le long des berges pour un instant reposant.

Direction Fleury-sur-Orne et son île enchantée, longue d'à peu près 60m, et large d'environ 20m. Pêcheurs, pique-niqueurs et promeneurs se mélangent le long de l'Orne, à quelques encablures de Caen. Un espace naturel idéal pour dévorer son bouquin en toute tranquillité.