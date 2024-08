[Photos + vidéo] Sud-Manche. Revivez la Libération comme si vous y étiez !

En Normandie, il y a le Débarquement, commémoré chaque année le 6 juin, mais pas uniquement. La Bataille de Normandie, pour la libération de la région, s'est poursuivie jusqu'en août. Pour le 80e anniversaire de cet événement, le sud-Manche vit jusqu'au 7 août une semaine de commémorations. Au programme, il y a des cérémonies mémorielles, mais aussi des animations diverses et variées. Le tout est accompagné par 300 reconstituteurs et une cinquantaine de véhicules. Pendant une semaine, ils vivent comme en 1944, en essayant d'être le plus réaliste possible.

"Je suis très intéressé par ce qu'il s'est passé sur le secteur d'Avranches durant la Seconde Guerre mondiale", explique Nicolas Hamel, un Avranchinais qui fait partie des reconstituteurs. Il était chef de char pendant le spectacle. Pour lui, la rencontre avec le public est aussi importante que le jeu de rôle pendant la semaine. "Le devoir de mémoire, ce n'est pas juste parader devant le public", assure-t-il.

Deux chars Sherman sont présents pour cette semaine de reconstitution.

Le public est venu en nombre pour assister au spectacle.

Il a pu ensuite discuter avec les reconstituteurs.

Il est possible de les voir lors de leur passage dans les différentes communes de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie, dans leur camp quand il est ouvert au public, ou lors de reconstitutions de batailles. La première a eu lieu route de Fougerolles à Saint-Quentin-sur-le-Homme, jeudi 1er août. Environ 6 500 personnes se sont déplacées pour voir cette reconstitution de bataille.

Le spectacle a commencé par la présentation de différents avions d'époque.

Les reconstituteurs n'ont pas été avares de pyrotechnie.

Certains jouaient des soldats allemands.

Les reconstituteurs ont tiré des balles à blanc.

Lors de l'attaque, les fantassins s'abritent derrière le char.

Une autre bataille est prévue mardi 6 août devant la gare du Mortain-Neufbourg, à 14h30, pour une séance de rattrapage de ce spectacle.

