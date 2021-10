"Gardiens de la Terre du milieu" tiré du "Seigneur des Anneaux" sur PS3

Premier jeu d'arène multi-joueurs en ligne, Gardiens de la Terre du milieu fera son apparition le 4 décembre prochain sur le PlayStation Network, au prix de 14,99€. Les joueurs pourront se procurer la version physique deux jours plus tard. Leur patience paiera puisque cette édition proposera des contenus numériques supplémentaires, dont des cartes, des modes de jeu bonus et des personnages exclusifs, issus du film Le Hobbit de Peter Jackson.



L'opus sortira également sur Xbox 360 et sera à télécharger à partir du Xbox Live à une date encore inconnue. A acheter individuellement ou avec un forfait saisonnier, du contenu additionnel (DLC) complètera le jeu par la suite, sur les deux plateformes.



Jeu de combat à cinq contre cinq, Gardiens de la terre du milieu permettra d'incarner une vingtaine de personnages issus de la célèbre trilogie Le Silence des Anneaux, dont Gandalf, Gollum, Legolas et Sauron. L'univers de Tolkien reviendra par ailleurs au cinéma le 12 décembre prochain, avec la sortie du film Le Hobbit : Un voyage inattendu, premier volet d'une trilogie qui s'étalera jusqu'à l'été 2014.