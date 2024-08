Le Havre. Une partie des formations de Scholar Fab reprise par Isteli

L'organisme de formation Scholar Fab ferme définitivement ses portes. La décision est tombée le 24 juillet. Le tribunal de commerce de Caen a placé l'organisme en liquidation judiciaire, entraînant la cessation de ses activités dès le vendredi 2 août. L'école était présente sur toute la Normandie, au Havre, Lillebonne, Caen ou encore Alençon. 101 salariés vont être licenciés, dont 20 au Havre.

Jeudi 1er août, Isteli, l'école supérieure du transport et de la logistique, annonce reprendre immédiatement une partie des formations de Scholar Fab, au Havre, l'offre ayant été retenue par le tribunal de commerce.

Reprise d'une partie des formations

Le communiqué précis qu'Isteli Le Havre proposera "aux apprenants la sécurité d'une école reconnue et expérimentée dans le domaine portuaire, des transports et de la logistique, et soutenue par les professionnels qui participent étroitement à la vie de l'école et à son amélioration continue".

Isteli est l'école supérieure du groupe AFTRAL ayant un réseau de plus de 30 campus en France et proposant 5 filières : transport de marchandises, transport de personnes, logistique, supply chain et douane. Les étudiants rejoindront près de 3 900 élèves en formation. Six formations sont reprises : BAC Technicien en logistique d'entreposage, BAC Technicien des services maritimes et portuaires, BAC+2 Déclarant douane, BTS Support à l'action managériale, BTS Gestion des transports et logistique associée et BAC+3 Responsable logistique.

Les équipes d'Isteli sont à la disposition des étudiants sur son site situé au 126 Rue Amerigo Vespucci au Havre ou au 0 809 908 908.