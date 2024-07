Le Havre. Bon plan : le MuMa se visite gratuitement dimanche 14 juillet

C'est désormais une habitude : dimanche 14 juillet, on pourra visiter le Musée André Malraux du Havre gratuitement, grâce au groupe Matmut. L'assureur accompagne depuis dix ans désormais les actions de médiation culturelle du MuMa.

200 photos et peintures qui dialoguent

C'est l'occasion notamment de découvrir l'exposition temporaire "Photographier en Normandie (1840-1890). Un dialogue pionnier entre les arts ", qui relate l'histoire des pionniers de la photographie en Normandie et leur relation avec peintres impressionnistes. L'exposition rassemble 200 photographies, gravures, dessins et tableaux impressionnistes et propose un dialogue inédit entre peinture et photographie.

Etretat, Le Havre, Rouen, Caen, Deauville, Cherbourg, Vernon, Falaise… De très nombreux coins de la Normandie sont représentés via différents médiums. L'exposition se termine par un espace ludique où l'on peut, notamment, se faire tirer le portrait à la manière du XIXe siècle.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre dimanche 14 juillet, de 11h à 19h, mais aussi tous les premiers samedi du mois. Plus d'infos ici.