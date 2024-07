Evénement. La Vir'ée du Rétro va animer la ville de Saint-Lô ce week-end

La Ville de Saint-Lô replonge dans les années quarante et 50 pendant ces deux jours de fête. Au programme ces 6 et 7 juillet, de nombreuses animations avec un village d'exposants où vous pourrez retrouver des vêtements, chapeaux, bijoux… rétro et vintage. Vous pourrez également assister à des concerts et spectacles gratuits.

Une randonnée à vélo de 20 kilomètres est organisée sur le chemin de halage.

Samedi 6 juillet soir, un spectacle unique de fontaines et cascades se déroulera dès 23h sur la Vire.

Jenny Dromain et Flora Tripard, les organisatrices de l'événement, nous détaillent le programme du week-end :