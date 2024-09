Caen. L'exposition "L'Aube du siècle américain, 1919-1944" au Mémorial

C'est une exposition à ne pas manquer en ces temps de commémorations. Depuis le 8 mai et jusqu'au 5 janvier, le Mémorial de Caen héberge "L'Aube du siècle américain, 1919-1944", une exposition qui raconte les Etats-Unis de l'entre-deux-guerres à travers un parcours chronologique. Des photos, des affiches ainsi que des objets du siècle dernier vous feront plonger au cœur de cette Amérique peu connue du grand public.

Accessible à tous, l'exposition fait d'abord découvrir la jeunesse américaine des années 1920, celle du jazz et du Ku Klux Klan, avant de décortiquer les conséquences du krach boursier de 1929 sur la population. Plongez ensuite dans la Grande Dépression, aussi appelée l'Age de la Prospérité perdue, qui a duré tout au long des années 30 mais qui a, par sa gravité, forgé la génération du D-Day. Découvrez aussi l'Amérique du New Deal ou encore les Etats-Unis face à la guerre et la montée du nazisme, avant et après l'attaque japonaise de Pearl Harbor. L'exposition est à visiter pour le prix de 10 euros, chaque jour entre 9h et 17h30, sur le site du Mémorial.