Collision entre deux voitures, ce samedi, vers 10h00, à Villiers-Le-Pré, sur la RD 30. 5 blessés, 3 jeunes de 9, 14 et 16 ans, et deux hommes de 30 et 41 ans. Pris en charge par les sapeurs-pompiers ils ont été évacués vers le centre hospitalier d'Avranches.