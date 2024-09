Place du commerce. En ce moment, le centre-ville est en plein essor

Encore des nouveautés dans le centre-ville de Rouen. Cette semaine, trois nouveaux commerces qui ont récemment ouvert leurs portes sont à découvrir.

Concept store, bar à vin et vêtements

Un tout nouveau commerce a élu domicile au 103 rue Malpalu à Rouen, à deux pas de l'église Saint-Maclou. C'est un concept store hybride où les clients peuvent acheter tout ce qui est en boutique, y compris les fauteuils et les luminaires. Une idée originale qui fait la particularité du lieu. A quelques pas de là, au 112 de la même rue, un nouveau bar à vin a lui aussi ouvert ses portes, sous le nom de Victorine Piano Bar. Après Victorine Jazz Bar, la gérante a ouvert un nouvel établissement cosy avec une ambiance feutrée et une lumière tamisé dans une atmosphère où le jazz est aussi présent. Du côté de la rue Beauvoisine, au 110, un nouveau magasin de prêt-à-porter est à découvrir : Garçons Jeunes. On peut aussi participer à des ateliers de sérigraphie pour personnaliser ses t-shirts ou ses chemises. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.