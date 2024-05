Sainte-Mère-Eglise. Le salon du livre revient pour une 14e édition, sur le thème du 80e D-Day

Ce dimanche 2 juin, de 10h à 18h30, la communauté de commune de la Baie du Cotentin organise le salon du livre à Sainte-Mère-Eglise dans le grand chapiteau, près de la mairie. 1 000 visiteurs sont attendus pour venir rencontrer les 50 historiens et auteurs de romans, documentaires et bandes dessinées, renommés au niveau national comme international, qui seront présents. Ils se rassemblent autour de l'Histoire et de la Normandie à l'occasion du 80e D-Day.

Tout au long de la journée, des rencontres, conférences, dédicaces avec les auteurs sont organisées et des ateliers pour les enfants seront mis en place. Ces ateliers intitulés "Le Débarquement raconté aux enfants" seront animés par Corinne Vervaeke, guide spécialisée.

Plusieurs temps forts seront à retrouver ce dimanche, à commencer par un hommage à Joséphine Baker, résistante et militante pour la paix, qui débutera à 11h à la Médiathèque.

Aurélie Renoux, directrice de l'office de tourisme de Sainte-Mère-Eglise, nous détaille le programme de la journée :

Gratuit