80e D-Day. Des films sur le Débarquement et la Libération de la France à découvrir sur Netflix

La Mission Libération est une organisation interministérielle consacrée à commémorer et transmettre les événements de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Libération et le Débarquement en Normandie, afin de rendre hommage à cet épisode crucial de notre histoire et d'en transmettre les leçons aux générations futures.

Cette Mission Libération s'est donc associée à Netflix, la plateforme de streaming qui propose un large éventail de films, séries, documentaires et contenus originaux accessibles par abonnement.

Des chefs-d'œuvre du cinéma pour revivre l'histoire

Parmi les pépites de cette collection, on retrouve des films cultes comme Le Vieil Homme et l'Enfant de Claude Berri, Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg ou encore Section Spéciale de Costa-Gavras. Ces œuvres majeures, saluées par la critique et le public, permettent de revivre avec réalisme et émotion les combats, les sacrifices et l'espoir qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale.

Une collaboration au service de la mémoire et de l'éducation

Cette initiative inédite n'a pas pour seul but de diffuser des contenus. Elle s'inscrit dans une démarche plus large de transmission de la mémoire et d'éducation des nouvelles générations. Netflix, avec ses millions d'abonnés, offre une visibilité inestimable à ces films et documentaires, permettant à un public international de découvrir ou redécouvrir ces récits essentiels. Au-delà du divertissement, il s'agit de sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de liberté, de courage et de solidarité qui ont porté les résistants et les soldats alliés durant la Seconde Guerre mondiale et le Débarquement en Normandie.