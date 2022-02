Passez donc «À table», rue Saint-Sauveur

Entrez donc, la politique tarifaire n'a rien d'excessif. Pas de désillusions pécuniaires à prévoir donc. Rien que de bons petits plats, sophistiqués dans les alliances et élégants dans la présentation.



Tartare d’espadon au gingembre

Deux types de formules au choix, 14,90€ et 20€, mais pas de plats à la carte. C’est l’unique condition à accepter pour se régaler.

La première comprend une entrée et un plat ou un plat et un dessert. Parmi les entrées, laissez-vous tenter par le tartare d’espadon au gingembre frais ou le croustillant de Pont-L’Évêque à l’andouille. Le repas prolongera son lot de plaisirs gustatifs grâce à un pavé de saumon paprika et sa galette de poireau. Autre suggestion, la spécialité d’À table, les rognons de veau.

Pour le dessert, ce serait pécher de ne pas succomber à la mousse au chocolat à la nougatine de noisette. Un vrai coup de coeur. Et en fin de collation, ne vous forcez pas à terminer votre bouteille de vin. Demandez un bouchon et partez avec votre boisson, c’est permis.

Pratique. «À table», 43, rue Saint-Sauveur à Caen. Tél. 02 31 86 57 75. Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire