[En images] Seine-Maritime. Passionnés par les autos, ils exposent leurs bijoux vintage

"On est fiers d'avoir des véhicules qui sortent du commun", déclare Martial Lebret, ex-concessionnaire automobile. Le Normand a rejoint l'organisation du Rétro'mobile Mesnillais cette année, avec l'idée de développer le côté deux-roues.

Martial Lebret, ex-concessionnaire, va présenter "la Ferrari Honda", sa Honda NSX. C'est une voiture mythique de la marque japonaise. Elle a été dessinée par Ken Okuyama, qui a également réalisé la célèbre Ferrari Enzo.

150 véhicules seront exposés en entrée libre dimanche 26 mai de 9h30 à 18h, au sein du parc du Haut-Lescure, au Mesnil-Esnard. Plusieurs motos seront de la partie, y compris une Harley-Davidson signée par Johnny Hallyday.

Une passion et du partage

"La passion est venue car je suis un grand sentimental et je veux tout garder", confie Gérard Verny, qui possède aujourd'hui plusieurs véhicules de collection. Ce week-end, il présentera sa moto, qu'il entretient depuis 1978. D'autres restaurent les véhicules. Pour Jean-Yves Brémare, la vocation est née dès son plus jeune âge : "Dans ma jeunesse, mes parents n'avaient pas de voiture. Je me suis dit plus tard qu'il m'en fallait une." Aujourd'hui à la retraite, l'ancien menuisier a restauré de A à Z les deux modèles qu'il va exposer.

La Citroën B2 de 1925 a été complètement refaite par Jean-Yves Brémare. A la retraite, l'ancien artisan a dessiné lui-même cette voiture. Un modèle qui servait autrefois aux travailleurs pour transporter le matériel.

Le bouchon d'huile de la marque française vient couronner la Citroën Type A Torpédo. C'est le premier modèle que Jean-Yves Brémare a restauré. Grâce à cette voiture, le Normand a gagné de nombreux concours.

Spectateurs et exposants vont échanger autour d'une même passion. Les collectionneurs profitent également de ce week-end pour échanger les coordonnées de leurs fournisseurs de pièces détachées et se donner des conseils pour entretenir ces modèles historiques parfois capricieux.

Pour l'occasion, Gérard Verny sera accompagné d'une Honda CB 500 K1 des années 70. Une moto qu'il utilise au quotidien, montrant la fiabilité de la machine. Il trouve encore des pièces pour l'entretenir.