Calvados. Plusieurs radars incendiés et hors d'usage dans le département

Les gendarmes du Calvados ont été appelés dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 mai pour l'incendie de plusieurs radars dans le département, à Truttemer-le-Grand près de Vire, Cheux non loin de Cane, et Noron-la-Poterie à côté de Bayeux. Tous ont été ravagés par les flammes et sont hors d'usage.

Un acte isolé ?

La piste criminelle est privilégiée d'après les autorités qui ont ouvert une enquête confiée à la cellule d'investigation criminelle. Cette enquête va permettre de déterminer s'il s'agit d'actes isolés ou de dégradations commises par les mêmes auteurs, même si les forces de l'ordre pensent qu'il pourrait s'agir d'actes coordonnés. De nombreuses dégradations de ce genre ont eu lieu par le passé dans la région notamment avec le mouvement des gilets jaunes, les auteurs n'hésitant pas à lancer des appels sur les réseaux sociaux.

Deux radars avaient été déjà incendiés au mois de mars dans le Calvados, sur la route de Cabourg au niveau de Bavent et de Varaville, un autre avait recouvert de peinture à Chênedollé, sur la commune nouvelle de Valdallière.