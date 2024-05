Hérouville-Saint-Clair. Le festival Beauregard affiche complet sur 5 jours ! 

C'est loin d'être une grande surprise ! Le festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair affiche désormais complet. Les organisateurs l'ont annoncé ce vendredi 3 mai, à deux mois tout pile du début de l'édition 2024.

Pour la deuxième année consécutive, les cinq jours sont désormais complets du 3 au 7 juillet, comprenant le "Day Before" avec le DJ le plus connu au monde, David Guetta. Au total, 150 000 spectateurs sont attendus pour vibrer devant les scènes John et Beauregard. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un ticket, une plateforme de revente de billets officielle est proposée sur le site internet du festival. Quant à la programmation, un dernier et unique nom reste à dévoiler. L'un des trois lauréats des iNOUïS du Printemps de Bourges sera choisi pour monter sur scène en ouverture du samedi 6 juillet. Autrement, les festivaliers pourront découvrir ou redécouvrir BigFlo et Oli, Zara Larsson, Zaho de Sagazan, Etienne Daho, SCH, Massive Attack, Black Pumas, le groupe normand The Eternal Youth...