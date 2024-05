Rouen. Il fabrique des bracelets originaux pour les passionnés de vélo

A quelques mois du Tour de France, le Rouennais Joa Gubri s'attend à de nombreuses commandes et pour cause : il fabrique des bracelets en forme de vélo pour les fans de cyclisme. Avec plus de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ses bracelets connaissent un véritable succès auprès des amoureux de bicyclettes.

Une création rouennaise

"L'idée m'est venue car je suis un passionné de cyclisme sur route et j'aime l'environnement", raconte le jeune Joa Gubri. Déterminé, il se lance dans la création de bracelets avec différents matériaux, tels que la pâte fimo, le bois, pour enfin trouver sa matière idéale : l'acier inoxydable.

La marque compte plusieurs types de bracelets, notamment des bracelets personnalisables, via un contact par le site web de Joa pour les couleurs et le motif.

Joa Gubri envoie lui-même ses commandes depuis son appartement à Rouen. - Erwan Hemard

A 25 ans, Joa fabrique ses bracelets dans son petit appartement rouennais, mais il voit déjà l'avenir : "j'aimerais avoir une boutique à Rouen pour pouvoir vendre mes bracelets en physique", confie-t-il.

Des collaborations avec des coureurs professionnels

Même si la marque n'a été créée qu'en début 2022, elle est déjà au plus près des cyclistes professionnels : "j'ai contacté des coureurs que j'appréciais sur Instagram et j'ai pu collaborer avec Pierre Rolland, Pierre Latour et même Sylvain Chavanel", explique Joa.

Les créations du Rouennais continuent de s'implanter dans le peloton. Récemment, le Normand Alexis Gougeard s'est affiché avec un bracelet de la marque.