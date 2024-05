Sées. Deux ateliers pour démystifier votre déclaration de revenus

Pour beaucoup d'entre nous, c'est une corvée ! Les déclarations de revenus pour les impôts sont à faire en ce moment. Pour vous y aider, deux ateliers gratuits et accessibles à tous sont organisés lundi soir 6 mai et mardi matin 7 mai à Sées, en collaboration avec France Service : sur la fiscalité, les revenus, les frais déductibles, le bénévolat, la déclaration d'occupation des biens immobiliers ; mais aussi sur les revenus liés à Air BnB, Vinted, ou Le Bon Coin…

Ces deux ateliers interactifs sont animés par Sonia Yvard, qui est ingénieure patrimoniale. "Le but est de démystifier la fiscalité, comprendre ses obligations fiscales sans avoir peur. Savoir ce que l'on peut déclarer et ne rien oublier", explique-t-elle. "Je réponds à toutes les questions, mais il ne s'agit pas de consultation personnalisée et je ne me substitue pas aux comptables des entreprises." Son ultime conseil : "C'est maintenant qu'il faut s'y mettre, par exemple à l'occasion des 8 et 9 mai qui sont fériés, ça laisse du temps pour se renseigner si l'on a un doute."

Ces deux ateliers sont en accès libre, lundi soir prioritairement pour les actifs de 19h à 22h30. Mardi de 9h à 11h30 pour les retraités. A chaque fois, c'est Cour Jean Mazeline à Sées.