Caen. La gastronomie normande mise à l'honneur au Trophée des Léopards

Pour sa quatrième édition, les finales nationales du Trophée des Léopards auront lieu à l'Abbaye aux Dames de Caen, à partir du dimanche 28 avril.

Le concours réunit des amateurs, apprenants et chefs professionnels de toute la France, pour un événement culinaire d'exception. Cette année encore, les concurrents devront mettre des produits normands à l'honneur. Les coquilles Saint-Jacques de la région devront être les stars de l'assiette. Lundi 29, ne manquez pas la cérémonie de remise des prix à 18h. Dès samedi 27, de 13h à 18h, vous pourrez profiter du marché des Léopards, qui réunit des producteurs locaux. Le marché sera également ouvert dimanche de 13h à 21h et lundi de 11h à 18h.

Des animations seront organisées durant les trois jours et devraient ravir petits et grands : une chasse au trésor, des démonstrations culinaires et des conférences. Dimanche à partir de 18h, vous pourrez prendre part à l'apéro géant normand et déguster de la charcuterie, des huîtres, du fromage ou encore du cidre.