Saint-Lô. La garderie désormais gratuite le matin dans les écoles

Fini la course pour être à l'heure à l'école le matin. Les garderies de l'ensemble des écoles publiques de Saint-Lô sont désormais gratuites entre 8h10 et 8h20. Le dispositif avait été expérimenté à l'école Samuel-Beckett. Il permet d'étaler l'arrivée des enfants et de fluidifier la circulation et la sécurité aux abords des écoles, mais également un peu plus de flexibilité pour les parents. Les enfants sont accompagnés par du personnel municipal jusqu'à leur prise en charge par les enseignants.

Les tarifs de la garderie du matin restent inchangés mais le créneau 8h10-8h20 est désormais gratuit pour tous.