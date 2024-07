Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 avril

Bélier

Vous êtes très certainement sollicité de tous les côtés et vous ne savez plus quelle invitation choisir.

Taureau

Mettez vos talents en avant sans vous montrer prétentieux pour autant et vous verrez que les résultats seront positifs.

Gémeaux

Montrez-vous docile mais changez ce qui doit l'être et repartez vaillamment sur de nouvelles bases.

Cancer

Ne refusez pas de passer du temps avec des amis de longue date que vous n'avez pas vus depuis des années.

Lion

Cette journée va vous donner le tournis. Ne vous laissez pas dépasser par des broutilles.

Vierge

Gardez votre belle ligne de conduite. Ainsi, même si vous avez beaucoup de boulot, vous l'abattrez sans problème.

Balance

Vous êtes sociable, optimiste et plus sûr de vous. Vos talents et votre ténacité se révèlent payants.

Scorpion

En amour, vous êtes sur la bonne lancée pour avoir plus confiance en vous et être moins possessif avec votre bien-aimé.

Sagittaire

Facilitez-vous la vie sans hésiter… Il vaut mieux avoir des remords que des regrets !

Capricorne

Prenez garde de ne vexer personne, vous pourriez regretter amèrement de ne pas avoir su faire le bon choix.

Verseau

A priori, rien ni personne ne va vous résister et vous pouvez bien récolter quelques lauriers prometteurs.

Poissons

Ne craignez pas de bousculer vos habitudes, de mettre de la nouveauté dans votre quotidien et d'exprimer vos sentiments.