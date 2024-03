Cyberattaque. "C'était très gênant dans notre quotidien" : à Alençon, un atelier sur la cybersécurité

Pendant les Jeux Olympiques, une forte vague de cyberattaques est possible et attendue. A quelques mois de l'événement, la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) a organisé dans la Halle aux Toiles jeudi 7 mars un rendez-vous pour informer et sensibiliser les chefs d'entreprise sur les moyens de cybersécurité existants sur la CUA. "Aujourd'hui, on prend très au sérieux cette menace pour l'entreprise", glisse Sébastien Gilles, directeur administratif et financier de Cadres Blancs Afficheurs Alençon. L'entreprise a fait l'objet par le passé d'un cryptage de fichiers auxquels elle n'a plus accès.

La cybersécurité : "Ce n'est pas ce qu'on aime faire au quotidien, mais il ne faut pas l'oublier"

Une vingtaine de représentants étaient présents à cet atelier. Parmi eux, les pompiers. "Les conséquences (d'une cyberattaque), ça pourrait être une difficulté pour les secours d'intervenir", explique Cédric Provost, chef de groupement des systèmes d'information et de communication du Sdis de l'Orne.

La cybersécurité est un sujet qui touche. Une grande partie des entreprises a déjà été victime, plus ou moins, d'une cyberattaque. C'est le cas de Boubet Autocars, il y a quelques années. "C'était très gênant dans notre quotidien", se souvient Stéphane Boubet. Il a par la suite mis en place des outils de sécurité via des prestataires, présents à l'événement. "Il faut y passer du temps, ce n'est pas ce qu'on aime faire au quotidien, mais il ne faut pas l'oublier", conclut-il.

