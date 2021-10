Le pont Jeanne d’Arc consolidé

Consolider le pont Jeanne d’Arc : telle est la raison de tous ces échaffaudages que peut voir le passant. Commencé au mois de janvier, le chantier, piloté par le Groupement Bouygues Travaux Publics et MAES, devrait durer jusqu’en avril, voire mai 2012.



Consolider et rajeunir

L’objectif est de renforcer l’ouvrage d’art pour le rendre apte à supporter les nouvelles rames de métro, plus lourdes que les anciennes. Une plateforme vient d’être installée sous le pont afin de permettre aux ouvriers de travailler. Les équipes arriveront début avril et se relaieront jour et nuit. Le jour, les ouvriers prépareront le chantier, en installant des plaques d’acier qui serviront à renforcer le pont. Les travaux de soudure n’auront lieu que la nuit puisqu’ils nécessitent l’arrêt du métro. Celui-ci circulera donc uniquement de 5 h à 21 h et sera remplacé par une navette en dehors de ces heures.

“Nous allons profiter de ce renforcement pour procéder à la réfection des peintures ou des gardes-corps. L’objectif est de redonner au pont trente nouvelles années de vie,” indique Alexandre Burban, directeur technique du chantier, dont le coût est estimé à 5,3 millions d’euros.