Emploi. La Ville de Caen recrute des surveillants pour ses écoles

Des postes sont à pourvoir dans les écoles maternelles et élémentaires de Caen. La Ville recherche des surveillants pour animer et encadrer les pauses méridiennes chaque jour de la semaine, excepté le mercredi et lors des vacances scolaires. Les candidats devront proposer des animations, assurer la sécurité d'enfants âgés de 3 à 12 ans, contrôler le respect des conditions sanitaires et connaître les procédures d'urgence. Pour postuler, rendez-vous sur caen.fr ou caenlamer.fr, rubrique emploi.