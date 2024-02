Rouen. Boulangeries Luval : l'offre de reprise a été rejetée, la société est liquidée

C'était le dernier espoir des boulangeries Luval.

L'unique offre de reprise, étudiée par le tribunal de commerce de Rouen, a été rejetée, jeudi 29 février 2024, comme le confirme le greffe.

L'entreprise doit donc être liquidée et les 90 salariés restants licenciés. Huit boutiques encore ouvertes, dans l'agglomération de Rouen vont fermer leurs portes. Celle de la rue du Gros Horloge et les trois du secteur du Havre avaient déjà dû fermer. 125 personnes étaient employées par Luval avant que ne commence le processus de liquidation judiciaire.

La marque lancée en 2022 par Fabrice Antoncic, "familiale et normande", avait repris des boulangeries Paul. Mais à la suite de problèmes de trésorerie, une procédure de sauvegarde a été lancée le 27 décembre 2022, puis un redressement judiciaire un an plus tard, qui est devenu une liquidation judiciaire le 30 janvier 2024.

