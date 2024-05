Coupe de France. Ça s'annonce bouillant : Diochon, chaudron et 12e homme du FC Rouen

Les apparences sont parfois trompeuses. Avec ses 8 400 places assises, le stade Robert Diochon ne figure pas parmi les plus grandes enceintes françaises. Mais il peut se transformer en véritable géant lorsque la joie des supporters retentit, à l'image de la rencontre face à l'AS Monaco en 8e de finale de Coupe. Ce match a attiré environ 10 000 spectateurs, pourtours compris. Une affluence rarement observée ces derniers temps, hormis lors de la réception du Toulouse FC, toujours en Coupe. "On a ressenti des choses que l'on n'avait pas connues depuis longtemps", explique Benoît Buisson, bénévole pour le club et membre des Culs rouges, la fédération des supporters du FCR. Lui a commencé à fréquenter l'enceinte rouennaise dans les années 1980. "Déjà à l'époque, j'avais eu l'occasion de découvrir ce que pouvait être un Diochon rempli et très bruyant."

Le retour des supporters

"Forcément, cette ambiance s'est dégradée avec le temps et les rétrogradations successives", reconnaît le supporter. Grâce aux bons résultats de cette saison, Diochon a retrouvé des couleurs. "Beaucoup de supporters qui avaient disparu reviennent." Cette ferveur pour le FCR se transmet de génération en génération, remarque Benoît : "Après 2013 et les années DH (Division d'honneur), j'ai vu des gamins revenir au stade, et aujourd'hui ce sont des adultes qui représentent un noyau dur important de supporters."