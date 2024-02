Normandie. Deux agricultrices racontent leur quotidien dans un documentaire exclusif sur France 2

La continuité du monde rural et le bouleversement des métiers agricoles sont plus que jamais sur le devant de la scène, ces dernières semaines. Chaque jour, des hommes et des femmes sont confrontés aux défis que représente la vie d'exploitants agricoles, plus que jamais bousculée par les normes, les reformes, le climat, etc.

Ce 27 février, France 2 a choisi de mettre à l'honneur des femmes qui se battent pour préserver leurs productions, leurs terres et leurs patrimoines. Au travers d'un documentaire, Edouard Bergeon, le réalisateur, a tenu à donner la parole à ces femmes, trop souvent invisibilisées par ce monde agricole pénible : " Avant de devenir réalisateur, j'ai grandi et travaillé à la ferme jusqu'à mes vingt ans. Un monde rude, taiseux, un monde d'hommes. Aujourd'hui, je veux raconter l'histoire de ma mère agricultrice, qui était dans l'ombre mais qui a tenu la famille et la ferme dans les moments de joie comme dans les plus difficiles. Je veux raconter l'histoire de toutes les Femmes de la terre qui aux côtés de leurs hommes, ont travaillé durement pour nourrir la France et en faire une grande nation agricole, souvent au détriment de leur santé et de leurs droits. Ces femmes, qui aux côtés de leurs maris, ont cumulé les activités à la ferme : un travail physique harassant et usant avec les animaux, la comptabilité de l'exploitation, les enfants, les tâches ménagères ", souligne-t-il.

Deux normandes à l'honneur

Parmi ces femmes, deux d'entre elles sont normandes : Claire Gervais, 29 ans est éleveuse de vaches laitières dans la Manche. Elle est aussi dauphine 2020 de Miss France Agricole. Anne-Cécile Suzanne, 33 ans, éleveuse de blondes d'Aquitaine dans l'Orne. Elle est également consultante en cabinet de conseil en stratégie sur les sujets agroalimentaires à Paris

Aujourd'hui, les " Femmes de la terre " dirigent plus d'un quart des exploitations agricoles, conduisent des organisations syndicales, des coopératives, des chambres d'agriculture. Pendant 90 minutes d'archives historiques et personnelles, de témoignages, de reportages nous découvrirons la vie rigoureuse de ces exploitantes hors du commun.

Mardi 27 février, à 21h10 sur France 2.