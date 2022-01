Le skipper caennais Marc Lepesqueux et Jean-Charles Monnet ont été contraints à l'abandon dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre suite à des problèmes techniques. 'C'est une décision difficile à prendre, c'est mon premier abandon”, explique Marc Lepesqueux. Et le skipper normand de poursuivre pour justifier l'abandon: 'J'ai de plus subi une forte douleur pectorale lors de la manoeuvre de prise du troisième ris.”



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire